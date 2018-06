Il lavoro sulla testa: Mancini e la scelta della FIGC per far crescere l'Italia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il lavoro di Roberto Mancini è appena iniziato ma le prime cose positive si sono cominciate a vedere anche nella gara persa contro la Francia all'Allianz Riviera di Nizza. Gli azzurri sembrano essere tutta un'altra squadra rispetto a quella che ha fallito la qualificazione al Mondiale nel doppio incontro contro la Svezia e i meriti vanno anche ai primi giorni da commissario tecnico dell'ex allenatore di Inter e Zenit San Pietroburgo.

Il suo lavoro non sarà infatti limitato soltanto al campo: gli azzurri hanno bisogno di una guida che possa essere il valore aggiunto per i calciatori che saranno convocati, per provare a colmare il gap con le big d'Europa e del mondo. La FIGC, quando ha fatto la sua scelta del neo ct, ha senza dubbio pensato anche a questo e Mancini dovrà essere il condottiero azzurro in vista dell'Europeo che dovrà far tornare grande la nostra Nazionale.