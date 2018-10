Il leader calmo che attacca il Bayern. Per Ancelotti è questione di fiducia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La fiducia. Basta quella, a volte, per cambiare l'esito di alcune vicende e lo stesso vale per Carlo Ancelotti, leader calmo nel cuore e negli atteggiamenti che ieri ha voluto togliersi alcuni sassolini dalla scarpa. In conferenza, infatti, l'ex manager del Bayern Monaco è tornato con la mente indietro di un anno. "Cosa è cambiato in dodici mesi? Per me tutto, al Bayern hanno gli stessi problemi. Lì avevo la fiducia di 4-5 uomini, qui di tutto l'ambiente", le parole di Carletto che significano tanto se non tutto. Il grande rapporto instauratosi tra Napoli e Ancelotti può spingere il tecnico a portare la su squadra su vette mai esplorate fino a ora. A partire forse da stasera, con gli azzurri incaricati di fare punti al Parco dei Principi dopo aver messo al tappeto il Livepool nel turno precedente di Champions. Tuchel è avvisato, anche se a Parigi servirà la gara perfetta.