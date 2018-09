BOLOGNA-INTER 0-1 (67' Nainggolan, 82' Candreva, 85' Perisic)

Radja Nainggolan spegne l'eco del caso Modric, durato fin troppo nel post-mercato dell'Inter. Alla prima da titolare con la maglia nerazzurra, il Ninja non è ancora quello tonico che Spalletti ha allenato a Roma. Deve adattarsi a un contesto tattico diverso, e soprattutto andrà visto in campo assieme a Icardi, centrale e indispensabile per le sorti dei meneghini. Tutto ciò premesso, però, l'Inter che vince a Bologna è anche e soprattutto l'Inter di Nainggolan. Prezioso, anche nei fondamentali meno appariscenti.

Prima del gol, le cose migliori Nainggolan le aveva infatti offerte in fase passiva, andando a infoltire un centrocampo a due che non è detto Spalletti vorrà ripetere, accorciando e allungando la squadra con i suoi movimenti in verticale. Poi, è arrivato il sigillo: determinante, a livello psicologico prima che tecnico. Perché dopo il gol l'Inter ha mostrato nuova cattiveria, e nuova verve. Quella che le ha regalato il suo nuovo Ninja. Che, prima ancora della bufera mediatica derivante dalla trattativa per Modric, era stato il vero colpo di mercato della nuova era interista. Il leader di cui l'Inter aveva bisogno.