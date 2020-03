Il leader Mkhitaryan, essenziale e sempre più determinante nella Roma di Fonseca

Sei reti e tre assist in poco più di 800 minuti in campionato. Sempre più decisivo, sempre più centrale nel gioco di Paulo Fonseca: Henrikh Mkhitaryan è l'uomo in più dei giallorossi nelle ultime settimane, l'elemento che più di chiunque altro sta trascinando la formazione capitolina nella difficile rincorsa al quarto posto e all'Atalanta. Il trequartista armeno è stato frenato nella prima parte della stagione da due problemi muscolari e non è riuscito a trovare quella continuità di rendimento e prestazioni che avrebbe voluto, ma adesso punta a ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista.

Praticità al potere - Dopo aver perso Zaniolo, straripante per forza fisica, tecnica e capacità di incidere a suon di gol, la Roma aveva bisogno di un nuovo leader sulla trequarti. Lorenzo Pellegrini sembrava poter raccoglierne il testimone, ma la sfortuna ha colpito ben presto anche l'ex Sassuolo, che ha subito un nuovo infortunio pochi giorni fa. Mkhitaryan ha caratteristiche uniche nella rosa capitolina: è un giocatore verticale, che sfrutta il campo davanti a sé per far valere la sua tecnica in velocità. Svaria lungo tutto il fronte offensivo, fungendo da raccordo imprescindibile tra centrocampo e attacco, e sa essere letale in contropiede grazie a una grande rapidità di gamba. Per informazioni chiedere al povero Klavan, saltato più volte con facilità irrisoria dall'ex Arsenal, come in occasione del raddoppio di Kalinic. Pratico ed essenziale, quello che serve alla Roma: Mkhitaryan, in pochi mesi, ha conquistato tutti.