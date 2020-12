Il leader silenzioso: così Yoshida ha convito la Samp, Ranieri e si è conquistato il rinnovo

Maya Yoshida da Nagasaki ha convinto tutti in casa Sampdoria. Il classe 1998, capitano del Giappone, domani vedrà ufficializzato il suo rinnovo coi blucerchiati. Centoquattro presenze e undici reti con la nazionale nipponica, in questa Serie A ne ha giocate 11 da leader vero e proprio. Centrale, l'ex giocatore del Southampton può giocare anche da terzino destro e la sua esperienza, la sua qualità, ha convinto Claudio Ranieri e tutta la dirigenza.

Un anno in blucerchiato Proprio negli scorsi giorni, Yoshida ha festeggiato un anno al Doria. "È stato un anno molto difficile per tutti noi e un grosso cambiamento per la mia carriera, ma mi avete accolto molto bene!", ha scritto sui social. Ventisette partite con la Samp, che ha definito "la maglia più bella del mondo", in Europa ha iniziato in Olanda col VVV-Venlo per poi giocarne 194 coi Saints. Yoshida è uno dei due giapponesi attualmente in Serie A insieme a Tekehiro Tomiyasu al Bologna, il secondo a vestire la maglia blucerchiata dopo Atsushi Yanagisawa.