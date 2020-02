Il Lecce asfalta il Toro nel segno dei nuovi: Barak-Saponara, che show!

Il Lecce dei nuovi ha una marcia in più. Il 4-0 rifilato ieri al Torino assume i connotati di un risultato storico, che conferma un bilancio positivi contro i granata al Via del Mare (6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). E tabù-casa sfatato: i giallorossi per la prima volta in questo campionato si regalano i tre punti avanti al proprio pubblico.

Il Lecce dei nuovi, dicevamo. Assist di Saponara e gol di Deiola; siluro imparabile di Barak per il 2-0 che ha tagliato le gambe alla squadra di Mazzarri. Il salto in avanti, a livello di qualità, è da oro olimpico. Due calciatori, Saponara e Barak, che danno del tu al pallone, forti anche fisicamente. “In C abbiamo vinto costruendo una squadra da C, in B aggiungendo calciatori importanti per il campionato cadetto. Servivano calciatori da Serie A e sono arrivati, a completare un gruppo di bravi ragazzi”, ha detto Liverani nel post-gara. E al tecnico vanno fatti i complimenti per aver azzardato la giocata, schierandoli dal 1’ in una delle partite più delicate dell’anno. Si sono visti i tanto attesi inserimenti in area: merito di Lapadula che, con compiti da falso nove, ha aperto varchi sulla trequarti per Barak, Saponara, Falco e Majer. Un Lecce tutto nuovo, fresco e fruzzante: ora sì, è iniziato un altro campionato.