Il Lecce come l'Hellas Verona: impresa titanica e una lezione di calcio

© foto di Federico De Luca

Non succedeva da ventidue anni (l’ultima volta nel 1998), è successo ieri. Un Lecce semplicemente perfetto, impeccabile almeno fino alla sbavatura di Lucioni che ha regalato un finale di gara thriller ai giallorossi. Ma dopo 95’ tiratissimi, e in cui probabilmente la formazione di Liverani ha sofferto meno di quanto si aspettasse, il tabellone luminoso del “San Paolo” recitava Napoli-Lecce 2-3.

CREDERCI SEMPRE. Probabilmente, dopo Torino, il miglior Lecce visto in stagione. Un’impresa storica targata anche Liverani, che ci ha messo del suo affinché la squadra avesse il giusto atteggiamento. L’idea della difesa a cinque, per attendere gli avversari nella propria metà campo e poi ripartire, non gli è passata minimamente per la testa. Avanti col solito e sfacciato 4-3-1-2, che in realtà con Saponara e Falco larghi in partita è un 4-3-3 e, a volte, anche un 4-4-2 con Majer che scala sulla destra lasciando centrali Barak e Deiola. E se c’è chi ha - giustamente - elogiato il Verona sabato sera per aver battuto la Juventus, non si può non fare lo stesso con i salentini: la conferma è che se in campo vai per lottare e giocare al calcio, importa poco l’avversario che hai di fronte. Due belle lezioni di calcio e tanti meriti a Juric e Liverani, appunto.

GIOCATORI DA A. Lapadula continua a segnare, Mancosu risponde colpo su colpo per il titolo di capocannoniere della squadra. Ma ancora una volta va sottolineato l’apporto di Deiola, Barak e Saponara, che a gennaio hanno dato un volto completamente nuovo alla squadra. Qualità ed esperienza, da Serie A. La facilità del capire i tempi della giocata, della sofferenza, del fare i ripiegamenti difensivi. E complimenti a chi ha deciso di scommettere sul rientro in Italia di Giulio Donati, che ha giocato ad alti livelli in Germania - e poi in Champions League - non a caso. È un altro Lecce, ancor più vicino al treno della salvezza. Ci sarà da divertirsi, con la solita grinta e l’umiltà di sempre.