Il Lecce e il Palermo fanno paura al Brescia - Il punto sulla B

In attesa di Livorno-Brescia, il Lecce e il Palermo si avvicina. Sarà a lotta tra le tre squadre per i due posti per la A senza playoff.

I salentini agganciano in vetta la squadra di Corini: dura solo un tempo la resistenza del Carpi. Nella ripresa arriva il poker dei salentini con il solito Mancosu grande protagonista (gol ed assist). Vince anche il Palermo che, trascinato dagli ex Brignoli e Puscas, sbanca il campo del Benevento e si porta a -1 dalla coppia di vertice.

In zona playoff, successo in rimonta dello Spezia sull'Ascoli, mentre finisce 0-0 il match tra Padova e Cosenza. Torna alla vittoria la Salernitana che grazie ad uno straordinario Djuric (autore di una tripletta) rimonta il Cittadella e si rilancia in classifica. Pari a reti inviolate tra Crotone e Cremonese con entrambe le squadre che rimangono invischiate nella lotta per non retrocedere.

E nella lotta per evitare la C da segnalare la vittoria di misura del Venezia di Cosmi contro il Foggia: 1-0 per i veneti con la rete segnata da Di Mariano su calcio di rigore.