Lecce-Torino 4-0 (11’ Deiola, 20’ Barak, 64’ Falco, 79’ Lapadula)

Un po’ a sorpresa e andando contro le indicazioni della vigilia, il tecnico del Lecce Fabio Liverani oggi nel successo per 4-0 contro il Torino ha schierato in campo dal primo minuto 2 dei nuovi acquisti arrivati in Salento nelle scorse settimane. A centrocampo con Deiola (altro nuovo) e Majer si è piazzato Antonin Barak e non Petriccione, mentre sulla trequarti ha agito Riccardo Saponara con Mancosu in panchina.

E i risultati, parola di campo, si sono visti subito: Saponara ha servito un assist al bacio per il gol di Deiola e più in generale dispensato giocate di qualità nell’arco di tutta la partita e in ogni zona di campo. Raccogliendo l’applauso convinto del Via del Mare. Barak invece ha dato qualità e corsa alla manovra togliendosi la bella soddisfazione del gol all’esordio, nel primo tempo. Una testimonianza ulteriore, dopo le dichiarazioni pubbliche, di come allenatore e società abbiano lavorato in sinergia durante l’ultima sessione di mercato.