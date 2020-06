Il Lecce parte bene ma continuerà in 10. La Juve si divora due gol: 0-0 al 45'

Il Lecce parte da grande, la Juventus cresce col passare dei minuti. Al 45’ nessuno dei due contendenti fa male all’altro e il primo tempo dell’Allianz Stadium si conclude sullo 0-0. Con una grossa ipoteca su quel che potremo vedere nella ripresa: dalla mezz’ora, infatti, la squadra di Fabio Liverani è costretta a giocare in dieci uomini per l’espulsione di Lucioni. Per ora, i padroni di casa sono stati ospitali: vicinissima al vantaggio due volte prima di rientrare negli spogliatoi, la Juve ha fatto scorpacciata di reti non segnate con due suoi protagonisti.

SALENTINI ARREMBANTI, SVEGLIA RABIOT -

L’avvio, si diceva, è degli ospiti. Rispoli arriva al tiro (alto) dopo una mezza dormita di De Ligt, che al quarto d’ora ne fa un’altra perché non s’intende con Cuadrado e lascia a Mancosu la possibilità di provarci ancora. Szczesny c’è. I salentini, senza punte ma arrembanti perché giocano sempre all’attacco, mettono in difficoltà la Vecchia Signora. La sveglia la suona Rabiot, con una sventola da fuori che trova l’opposizione di Gabriel. Poi Bernardeschi invita Ronaldo alla rovesciata: brutta copia di quella che gli valse tante copertine.

LA GARA CAMBIA, SENZA LUCIONI -

Un momento di svolta è al 31° minuto. Fabio Lucioni perde palla nella sua trequarti: Bentancur gliela ruba, il difensore del Lecce stende l’uruguaiano (oggi alla 100^ presenza in bianconero). Rosso inevitabile per lui, ultimo uomo nonostante i trenta metri tra il centrocampista bianconero e la porta avversaria. Uova rotte nel paniere, perché un’ora di gioco in casa della squadra che in casa non perde mai sono un problema, anche per il bel Lecce di questi primi 45’.

LA JUVE SI MANGIA DUE GOL -

Ringalluzzita dal vantaggio numerico, la Vecchia Signora cerca anche quello sul tabellone. E lo manca con due errori che hanno dell’incredibile. Il primo, soprattutto, perché a combinarlo è CR7: cross al bacio, il portoghese, tutto solo, sale in cielo ma colpisce malissimo di testa da due passi. Eppure è uno dei suoi fondamentali. Altrettanto clamoroso, due minuti dopo, l’errore sotto porta di Bernardeschi: arrivato in corsa sul bel cross di Ronaldo, il 33 juventino trova il colpo di prima ma spedisce oltre la traversa dello specchio di Gabriel.