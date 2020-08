Il Lecce retrocede, il Parma chiude con una vittoria e il 9° posto: al Via del Mare è finita 3-4

Un anno dopo la promozione, il Lecce torna in Serie B. La squadra di Liverani nell'ultimo match della Serie A 2019/20 ha perso 4-3 al Via del Mare contro il Parma, ma anche una vittoria non sarebbe bastata perché la sfida tra Genoa ed Hellas Verona non è mai stata in discussione, col Grifone che ha chiuso il primo tempo avanti 3-0.

Proprio il match di Marassi ha influito sull'andamento della sfida di Lecce, che ha regalato più gol che emozioni. La squadra di Liverani è partita malissimo ed è andata in svantaggio già dopo undici minuti a causa di un'autorete di Lucioni. Poi Caprari, dopo un'incredibile occasione divorata, ha trovato al 24esimo anche la rete del raddoppio.

Lo 0-2 ha svegliato i padroni di casa, bravi a tornare in partita nei minuti finali della prima frazione. I giallorossi tra il 40esimo e il 45esimo con due colpi di testa - di Barak il primo, di Meccariello il secondo - hanno riequilibrato il match ma proprio negli spogliatoi è arrivata la doccia fredda.

Tra il primo e il secondo tempo tutti i giocatori del Lecce hanno appreso che il Genoa aveva praticamente già vinto e la ripresa s'è trasformata in un'amichevole o poco più. Il Parma è tornato in vantaggio con Cornelius e poi ha allungato con Inglese. Il Lecce s'è rifatto sotto con Lapadula ma poi non ha fatto nulla per trovare il pareggio. Anche perché non sarebbe servito a nulla: il Lecce ha chiuso la Serie A 18esimo con 35 punti, il Parma nono con 49 punti insieme a Hellas Verona e Fiorentina.

