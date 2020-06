Il Lecce riprende da come aveva finito: con una goleada al passivo. Ora si fa dura

vedi letture

Il Lecce dura poco più di un tempo contro il Milan. Soffre, sfiora il pari e lo trova. E paradossalmente sono i salentini a subire il contraccolpo psicologico, venendo spazzati via in un paio di minuti. 4-1 il pesante finale, in linea con il disastroso finale pre-COVID che aveva visto la squadra incassare 7 reti dall'Atalanta e prima ancora 4 gol dalla Roma. C'è poco da salvare nella gara che ha sancito il ritorno dei salentini, con una difesa colabrodo che ha concesso di tutto e di più. Una prestazione e una condizione che preoccupa il tecnico Fabio Liverani, che sottolinea come la lunga pausa abbia compromesso non solo la condizione fisica della squadra ma anche quella mentale.