Il Lecce si fa male da solo, la Fiorentina ringrazia: al Via del Mare è 0-3 all'intervallo

vedi letture

All'intervallo al Via del Mare è 0-3 il punteggio tra Lecce e Fiorentina. Salentini puniti da Chiesa al 6', Ghezzal al 38' e Cutrone al 40'.

INIZIO SHOCK DEL LECCE - Babacar spaventa la sua ex squadra dopo tre minuti, con una girata su assist di un altro dal trascorso viola quale Petriccione. Fuori, ma non di molto. Sembra partito bene il Lecce, ma è solo un'illusione perché il primo quarto d'ora invece è tutto della Fiorentina. Nasce tutto da una clamorosa ingenuità di Rispoli, che con un retropassaggio killer manda in porta gli ospiti: Cutrone ringrazia, riceve sulla trequarti e serve Chiesa. L'uomo più discusso della Fiorentina arriva a tutta velocità e insacca il vantaggio.

RADDOPPIO FALLITO, FUORI I SALENTINI - Ci sarebbe margine anche per un raddoppio tempo record: poco più tardi del decimo una grande invenzione di Ribery manda Ghezzal a tu per tu con Gabriel: dribbling, e contatto col portiere ospite che viene sanzionato dall'arbitro Guida. Si presenta Pulgar, fino a qui implacabile con la maglia della Fiorentina, ed autore invece del suo primo errore. Un tiro lento, neanche troppo angolato: Gabriel si fa perdonare, intuendo la direzione e bloccando il pallone. Superato lo shock iniziale, ecco la reazione del Lecce. Una gran botta da fuori area di Barak con il mancino spaventa la Fiorentina, salvata dai riflessi pronti del suo portiere Terracciano. Tempo cinque minuti, ed anche Farias tenta di accendersi ma non trova precisione. Sul Lecce sta però per abbattersi di nuovo un ciclone.

VIOLENTO UNO-DUE OSPITE IN DUE MINUTI - Come forse troppo frequentemente gli capita, il Lecce stacca la spina per qualche istante e la situazione si complica terribilmente. Donati, superato da Duncan, lo stende al limite dell'area. Punizione che Ghezzal trasforma in oro, e nello 0-2. Neanche il tempo di esultare, che un lancio di Chiesa trova scoperta la retroguardia salentina: Cutrone scatta alle spalle di Paz e trafigge Gabriel a tu per tu. Beffa nel finale di primo tempo per la squadra di Liverani, che avrebbe l'occasione di rientrare in partita grazie a un regalo di Caceres: Farias, però, scheggia la traversa.