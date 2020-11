Il legno di Joao Pedro, l'espulsione di Augello e poco altro: Cagliari-Sampdoria sullo 0-0 al 45'

Veniamo da Sassuolo-Udinese, gara caratterizzata da una doppia sterilità offensiva, e l'ombra di un altro 0-0 comincia ad aleggiare sulla Sardegna Arena perché le emozioni dei primi 45 minuti non sono tante. All'intervallo Cagliari-Sampdoria è ancora a reti bianche, serrate, inviolate. Meglio i sardi, avanti di un uomo negli ultimi minuti per l'espulsione di Augello e più pericolosi. Blucerchiati in difficoltà e con un difensore in meno per tutto il secondo tempo.

Le scelte. Nessuna grossa novità di formazione, né da un lato né dall'altro. Eusebio Di Francesco concede una chance dall'inizio a Ounas, preferito a Sottil per completare una trequarti composta da Joao Pedro e Nandez. Per il resto confermati quelli scesi in campo sabato scorso con il Bologna. In casa Sampdoria, che presenta un modulo speculare, si rivede Candreva dal primo minuto insieme a Ramirez e Jankto alle spalle di Quagliarella. Anche in questo caso poi tante conferme dalla cintola in giù. In cabina di regia spazio ad Ekdal, con Adrien Silva ancora in panchina.

Un legno, un rosso e poco altro. Eppure l'avvio farebbe pronosticare spettacolo, perché al 6' appena Joao Pedro centra in pieno il palo di testa su cross di Ounas dalla fascia destra. Sarà l'unica vera palla-gol della prima frazione. La Samp crea poco, il Cagliari fa fatica a centrocampo. Ma esulta quando a cinque minuti dalla fine Augello stende Nandez da ultimo uomo, dopo un retropassaggio verso Audero, e l'arbitro Ayroldi corregge la sua prima decisione grazie all'on-field-review, espellendo il terzino blucerchiato. E' la seconda ed ultima azione da highlights di un primo tempo al di sotto delle aspettative di chi prevedeva gol ed occasioni da rete a iosa.

