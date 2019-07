Il limbo di Zaza: permanenza o addio? Cairo aspetta l'offerta giusta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chi prima e chi dopo, Urbano Cairo li ha inseriti quasi tutti nella lista degli incedibili. Alcuni li ha citati espressamente in più di una occasione, come Andrea Belotti e Armando Izzo, altri restano comunque dei tasselli fondamentali nello scacchiere di Walter Mazzarri, ad esempio Salvatore Sirigu e Nicolas Nkoulou. Sul futuro di Simone Zaza, invece, restano addensati dei nuvoloni grigi: la stagione incolore dell’ex Valencia ha inevitabilmente portato il club di via Arcivescovado a fare delle valutazioni, nessuno si sarebbe aspettato di dover pagare quasi quattro milioni di euro ogni gol (è il calcolo della spesa, oltre 15 milioni, diviso il numero di reti segnate, appena quattro). Mazzarri non si straccerebbe di certo le vesti se Zaza dovesse partire, anche e soprattutto se dovesse servire a portare alla sua corte alcuni obiettivi di calciomercato.

Pedina di scambio – Già, perché nonostante un campionato dal rendimento insufficiente, l’attaccante classe 1991 continua ad avere mercato. Il Genoa ha fatto un sondaggio, il Bologna lo ha chiesto ufficialmente, il Sassuolo sta pensando di riportarlo a casa. E, tra Liguria ed Emilia, ci sono diversi giocatori che farebbero al caso di Mazzarri. In rossoblù c’è Cristian Kouamé, che al Toro piace eccome; alla corte di Roberto De Zerbi milita Alfred Duncan, un nome che ad ogni sessione di trattative viene accostato al club di Cairo, e un profilo come il suo manca nel centrocampo a disposizione del tecnico di San Vincenzo; tra i felsinei di Mihajlovic, invece, ancora non è stato trovato un potenziale futuro granata. E poi ci sarebbe la Spal, dove gioca Mohamed Fares, il cui profilo è finito nel giro di esterni sondati dalla nuova accoppiata Cairo-Bava. Ma, per il momento, il presidente del Toro non ha trovato nessuna strada convincente.

Alle condizioni granata – La prima regola in via Arcivescovado è: non mettere a segno minusvalenze. Ecco perché la situazione Zaza va gestita con cautela, essendo di fatto “prigioniero” della propria valutazione. Perché, in questo momento, nessuno sembra disposto a mettere sul piatto per l’ex Valencia i circa 15 milioni di euro che un anno fa servirono per riportarlo in Italia. Fu un investimento importante, tanto da diventare il colpo più caro di tutta l’era Cairo. Non ci si vuole rimettere, d’altra parte Zaza resta un attaccante giovane e da rivitalizzare. A 28 anni è nel pieno della carriera, la conferma in granata potrebbe essere la giusta spinta per voltare pagina e ricominciare a segnare. Sempre che dalle parti di via Arcivescovado non arrivino offerte ritenute interessanti.