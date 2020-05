Il Lione sfida Inter e Napoli: nel mirino c'è Kumbulla dell'Hellas per la retroguardia

Caccia a un rinforzo in difesa per il Lione in vista dell'estate e non ci sarebbe soltanto Merih Demiral della Juventus nel mirino del club transalpino. Secondo L'Equipe, infatti, il club di Aulas starebbe visionando con attenzione anche Marash Kumbulla dell'Hellas Verona. Sull'albanese ci sono però soprattutto anche Inter e Napoli. Gli altri nomi sono quelli di Robson Bambu dell'Atletico Paranaense, frenato però dallo status di extracomunitario, poi Aissa Mandi del Betis Siviglia e Kevin Akpoguma dell'Hoffenheim.