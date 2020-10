Il Lipsia e una politica vincente. Un addio all'anno, ma sempre sostituito

Pochissimi cambi, perso il proprio capocannoniere ma in compenso è arrivato un altro grande giovane di belle speranze. Il Lipsia arriva a questa edizione di Champions League non più come la parvenù della competizione, anche se approdare alle semifinali sembra un traguardo francamente difficile da ripetere. Ottima la stagione scorsa, anche grazie a qualche incrocio più semplice del previsto, bisognerà capire come Julian Nagelsmann riuscirà a sostituire l'addio di Timo Werner. Vero che il centravanti tedesco non era già più nell'orbita Lipsia per la final eight di Lisbona, ma dall'altra parte è giusto notare come sia approdato Alexander Sorloth dal Crystal Palace, centravanti norvegese che può avere un discreto approccio con la realtà tedesca.

UN ADDIO ALL'ANNO - La filosofia sembra quella già ottima dell'Atalanta. Una squadra giovane, con qualche interprete di alto livello che non viene mai ceduto, più un ingresso all'anno. A gennaio è stato Dani Olmo, che ora si è calato perfettamente nella parte come centravanti ma che, in realtà, può giocare praticamente in tutti i ruoli dalla mediana in su. E c'è stata anche la bravura di mantenere in rosa uno come Dayot Upamecano, probabilmente la stella dopo l'addio di Werner, richiesto da praticamente tutti. Il Lipsia si candida per essere un'altra volta una rivelazione.

CAMALEONTICO - Il modulo ora è con una difesa a tre, soprattutto quando ci sono avversari di altissimo livello, ma può tranquillamente cambiare e tornare con una linea a quattro per sfruttare tutti gli interpreti offensivi. Il primo posto in Bundesliga non inganna, perché l'unico pari è arrivato con il Bayer Leverkusen.