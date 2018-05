Il Liverpool, Donnarumma, e l'assenza di un grande portiere in rosa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La verità è che il Liverpool non ha un grande portiere in rosa. Non ce ne vogliano Simon Mignolet e Loris Karius, ma la volontà di Jurgen Klopp e dei Reds, pur finalisti di Champions League, di cercare un nuovo numero uno ne è un chiaro segnale. Il belga e il tedesco non figurano tra i migliori estremi difensori del globo, attestandosi semmai in quella fascia di normalità che è ben al di sotto degli standard raggiunti in campionato e soprattutto Europa dal club del Merseyside. Googlate "goalkeepers Liverpool", per curiosità. Ogni ricerca, piuttosto che snocciolare la lista di quelli in rosa, è accompagnata da "should sign". "I portieri che il Liverpool dovrebbe comprare", sintomo che pure la calda e passionale tifoseria scouser si è accorta del doppio buco che (non) si nasconde tra i pali. L'incontro con l'entourage di Gianluigi Donnarumma racconta che il Liverpool vuole un nuovo, grande, numero uno. Al netto degli errori e degli orrori stagionali, Gigio è tra i più futuribili del globo e l'attenzione riservata non solo al portiere del Milan ma anche ad Alisson della Roma ne è la fotografia. Poi, magari, a Kiev il tedesco Karius sarà eroe (perché è lui ora il titolare) e la storia cambierà. Ma per adesso, è quella la falla di una rosa da finale di Champions League.