Il Liverpool non molla Shaqiri: rifiutate offerte di Roma e Siviglia

© foto di Imago/Image Sport

Xherdan Shaqiri non lascerà il Liverpool. Secondo quanto riportato dai maggiori portali online d'Oltremanica, il club inglese avrebbe rifiutato le offerte di Roma e Siviglia per il prestito dello svizzero fino alla fine della stagione. Jurgen Klopp non vuole perdere risorse preziose in quella che potrebbe essere la stagione dei record per i Reds, che vogliono vincere tutti i trofei. La posizione dell'ex giocatre dell'Inter sarà valutata in estate; per il Liverpool, il suo cartellino costa 30 milioni.