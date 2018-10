“Sembrava che avesse preso l’avventura all’Entella con grande entusiasmo. Mi dispiace, davvero. Ma se non se la sente è giusto che smetta, perché senza stimoli è meglio togliersi di mezzo e fare posto”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo del Bari, Carlo Regalia, a proposito...

Maldini integrale: "Paquetà è un giocatore che può far sognare"

Ghisoni: "Barella giovane-vecchio. No ad Allan in azzurro"

Lazio, in arrivo il rinnovo del contratto per Lucas Leiva

Parma, Siligardi: "Sta a noi mettere in difficoltà il mister sulle scelte"

Juve in corsa per Balerdi. Il Boca ha già rifiutato due offerte del Barça

Il Liverpool non molla Zielinski. Klopp monitora il suo rinnovo col Napoli

Gandini: "Milan? Non ci sono le condizioni. Alla Lega c'è possibilità"

Calaiò: "Non è facile accettare questa situazione. Pronto per l'1 gennaio"

Jurgen Klopp continua a tenere sotto osservazione Piotr Zielinsk i. Secondo quanto riporta le'edizione odierna dell'Express, infatti, il tecnico del Liverpool starebbe monitorando con attenzione l'evoluzione della trattativa tra il centrocampista polacco e il Napoli per il rinnovo del contratto. Attualmente in scadenza nel 2021, infatti, al momento manca ancora l'intesa sulle cifre e sulla clausola rescissoria.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy