Il lunghissimo forse per Lukaku in Italia: dalla Juve all'Inter

© foto di Dimitri Conti

Romelu Lukaku si allena con i giovani dell'Anderlecht e spera in un viaggio per l'Italia. Sin da febbraio scorso, quando si sono sparse le prime voci su un approdo all'Inter, l'idea era quella di giocare in Serie A per il definitivo salto di qualità. Certo, il Manchester United - e prima il Chelsea - non possono dirsi seconde scelte, ma l'ambizione è quella di misurarsi nel Belpaese. Anche per questo è stato scelto un procuratore fra i migliori come Pastorello, abituato a concludere operazioni quasi impossibili.

MAI UNO SCONTO - L'Inter pensava di riuscire a chiudere l'offerta "alla italiana", provando con un prestito con diritto di riscatto, prima, poi con obbligo. Magari partendo da una base onerosa (una ventina di milioni), per dopo raddoppiare e concludere con i bonus. Il Manchester United ha fissato subito il prezzo a 83 milioni, senza mai aprire a un pagamento diverso o prorogato.

DYBALA DICE NO - La Juventus ha provato una mossa diversiva, per evitare che l'Inter si rinforzasse, salvo poi diventare una prima scelta inserendo anche Mario Mandzukic come contropartita. Infine ha dovuto abdicare dopo il rifiuto dell'argentino a trasferirsi allo United, sperando in un passaggio al Paris Saint Germain: l'idea è sempre stata quella di non andare in Premier League, un calcio che non si confà alle caratteristiche della Joya. Il suo diniego spiana la strada all'Inter che, ora, ha alzato la proposta a 70 milioni di parte fissa più 8 milioni. Possibile rilancio entro giovedì, termine ultimo per i trasferimenti nel Regno Unito. A tre giorni dalla fine Lukaku è ancora in forse.