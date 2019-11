© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“L'identità fa la differenza”, aveva detto in sala stampa il direttore sportivo Daniele Pradè. L’occasione era l’annuncio del rinnovo di Lorenzo Venuti con la Fiorentina nelle scorse settimane. Un rinnovo a suo modo speciale proprio per il fatto che Venuti, fiorentino di nascita e di crescita calcistica, ha sempre posto i viola in cima alle sue preferenze. Pure in estate, quando il Lecce avrebbe fatto di tutto e probabilmente anche di più per riportarlo in Salento, magari a titolo definitivo. Alla fine Venuti ha convinto Montella e il comparto mercato, è rimasto per giocarsi il posto con Lirola e si è meritato il rinnovo quadriennale. Una bella storia che nei giorni seguenti ha avuto anche uno sviluppo sul campo. Partito titolare alla prima di campionato col Napoli, nelle seguenti gare lo si era visto in campo solo per uno spezzone con l’Atalanta. Fino all’ultima settimana, quando Venuti ha giocato titolare con Sassuolo e Parma guadagnandosi gli applausi dei suoi concittadini e bei voti in pagella.