Il Mail sicuro: Sarri prende tempo con lo Zenit in attesa del Chelsea

"Maurizio Sarri sul punto di rimpiazzare Antonio Conte come nuovo tecnico del Chelsea", titola l'edizione online del Daily Mail. Nel pezzo si legge di come l'attuale allenatore del Napoli sia tornato in pole per la panchina dei Blues dopo l'esclusione dalla corsa di Luis Enrique a causa della altissime richieste d'ingaggio. Lo Zenit è in pressing ed avrebbe già offerto un ingaggio da 4 milioni a stagione, ma per il tabloid lo stesso Sarri avrebbe chiesto tempo proprio in attesa della decisione del Chelsea.