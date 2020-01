Il mal di gol di Dzeko e i suoi fratelli, viaggio nella crisi della Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma si avvicina alla sfida con la Juventus facendo registrare contro i cugini del Torino la quinta gara (tra campionato e coppe) senza andare in gol. E pensare che dopo le prime partite della stagione in molti avevano etichettato il nuovo tecnico giallorosso con il soprannome di “Zdnek Fonseca”. Mai nomignolo potrebbe essere più sbagliato considerando come la sua squadra porti in dote la quarta miglior difesa della Serie A e un attacco non certo entusiasmante. Non è il peggiore dei club che ricoprono per il momento la zona europea, ma ci va vicino. La Roma, con 33 reti in 18 partite, ha il quinto miglior reparto offensivo del campionato. Rispetto alle prime sei, però, è l’unica squadra a non aver un giocatore in doppia cifra. L’Inter ha Lukaku (14), la Juventus ha Ronaldo (13), la Lazio ha Immobile (19), l’Atalanta ha Muriel (10) e il Cagliari ha Joao Pedro (10). I giallorossi, invece, vedono in Dzeko il loro miglior marcatore con 7 gol e che arriva a 10 solamente sommando le altre marcature fatte registrare in Europa League.

GLI ALTRI - Il problema a Trigoria, però, non è legato solo intorno alla vena realizzata del bomber bosniaco. Anche i suoi vicini di posto non portano un bottino sufficiente di reti per sopperire alla mancanza del nove giallorosso, il quale lavora molto fuori dall’area di rigore. Se mettiamo insieme Perotti, Kluivert, Zaniolo, Under, Pellegrini e Mkhitaryan, la Roma arriva a 14 gol in Serie A, lo stesso ammontare di Lukaku da solo. Se escludiamo dalla conta chi non sarà a disposizione per la gara di domenica con la Juventus (Kluivert e Mkhitaryan), allora gli esterni e i trequartisti capitolini hanno segnato addirittura meno dei secondi migliori marcatori di Inter e Atalanta. Già, perché Lautaro Martinez e Ilicic hanno rispettivamente timbrato il cartellino nove volte e analizzando anche gli altri goleador delle squadre attualmente in zona Europa, hanno tutte un giocatore con almeno una rete in più del miglior attaccante di Fonseca dopo Dzeko (Zaniolo con 4 reti). Simone Inzaghi può contare su Correa (6 gol), la Juventus su Dybala e Higuain (5 ciascuno) e anche il Cagliari ha Simeone (5). Ecco perché Petrachi sta cercando nel mercato una soluzione che migliori questa situazione. Il sogno si chiama Dries Mertens e qualora non dovesse arrivare il belga, il diesse virerebbe su un attaccante o un esterno giovane e preferibilmente italiano.