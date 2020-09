Il Man City annuncia Dias, ma pensa a Koulibaly: sul sito link per vincere maglia autografata

Il Manchester City ha annunciato poco fa l'acquisto dal Benfica di Ruben Dias . Come al solito, il giocatore è stato annunciato sui canali ufficiali, ma sul sito del club inglese è comparso un link piuttosto singolare: in fondo alla notizia, infatti, si accennava alla possibilità di vincere una maglia autografata... di Kalidou Koulibaly, difensore che a lungo era stato nel mirino della squadra di Pep Guardiola.

Manchester City have accidently signed the wrong player for £60m. They actually think they signed Kalidou Koulibaly. Check the bottom. pic.twitter.com/kEV19RVd1S

— Dean Coombes (@DeanCoombes) September 29, 2020