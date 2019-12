Il Manchester United sfida l'Inter per Gedson Fernandes. Come riporta Sky Sports UK, gli agenti del giovane centrocampista del Benfica in queste ore hanno incontrato infatti i dirigenti dei Red Devils in Inghilterra: si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 40 milioni di euro. Il talento classe '99, in rotta con mister Bruno Lage, ha una clausola da oltre 100 milioni nel suo contratto, ma gli encarnados sanno bene che potranno cederlo al massimo alla metà.