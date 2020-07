Il Manchester City ora guarda in Italia: Koulibaly e Skriniar in cima alla lista di Guardiola

vedi letture

Il Manchester City, contrariamente a quanto deciso dalla UEFA lo scorso febbraio, potrà giocare le coppe europee. La sentenza del TAS di Losanna ha sovvertito la decisione di Nyon e ora il City potrà muoversi come meglio crede anche sul mercato. L'assenza dalla Champions per i prossimi due anni avrebbe probabilmente scoraggiato molti calciatori a scegliere la squadra di Guardiola, ora che però tutto è tornato alla normalità il tecnico catalano potrà dare l'assalto ai giocatori che preferisce. Senza particolari condizionamenti di sorta o ostacoli imprevisti.

Pep guarda in Italia per rinforzare la difesa - Già nei giorni scorsi si era capito come i 50 milioni incassati dal Bayern Monaco per Leroy Sané fossero destinati al mercato in entrata. Ovviamente non solo quelli. E i primissimi obiettivi dei Citizens, ascoltando anche i rumors provenienti da oltremanica, sono due giocatori di Serie A. Entrambi difensori. Su Kalidou Koulibaly da tempo ci sono gli occhi delle big europee: il Manchester United ed il Liverpool sono sempre sembrate le squadre maggiormente attratte, ma recentemente si è inserito proprio il City di Guardiola. Il difensore senegalese, soprattutto se dovesse far presente la propria voglia di cambiare aria, potrebbe partire per una cifra inferiore ai 100 milioni che vuole De Laurentiis. 70 milioni potrebbe essere la cifra giusta, quindi poco più rispetto ai 50 incassati per Sané. Valutazione simile, leggermente tendente al ribasso, quella di Milan Skriniar. Il centrale nerazzurro piace a Guardiola (oltre che a Solskjaer) e la sensazione è che il nuovo difensore del City possa realmente uscire da questi due nomi. Con un'offerta da 60, 65 milioni l'Inter potrebbe dire sì al City.