Il manifesto della Lazio: 5 azioni da gol rappresentare i biancocelesti di Inzaghi

Cinque gol (su sessanta) per spiegare la Lazio di Simone Inzaghi. Cinque azioni manifesto del gioco dei biancocelesti, secondi in classifica a -1 dalla Juventus capolista. Una cavalcata impressionante, spiegata di seguito attraverso questi aspetti più rappresentativi.

1 - Immobile (Lazio-Napoli 1-0) - Voglia e atteggiamento

Una rete dalla doppia lettura, corretta in entrambi i casi. Perché è evidente l'errore di Opsina, lento nel disfarsi della palla. È palese, così come lo è la fame di Immobile, caparbio all'82' a pressare anche il portiere nell'area opposta. La sua voglia è uguale a quella di tutto il resto dei compagni, che non hanno mai mollato: nelle 9 gare in cui sono andati sotto quest'anno, hanno sempre rimontato tranne che contro l'Inter all'andata. Inoltre l'atteggiamento e la mentalità si vede nell'approccio che si ha alle partite: nessuno ha segnato più della Lazio nei primi 15' (6 gol). Un dato non casuale;

2 - Milinkovic (Lazio-Juventus 3-1) - La forza del centrocampo

Luis Alberto si abbassa sulla linea di centrocampo per fare gioco. Riceve fronte porta, controlla, alza la testa e telecomanda con un lancio di 35 metri la palla per l'inserimento, perfetto, di Milinkovic. Il serbo sulla pressione di De Ligt controlla al volo la palla col destro e appena rimbalza la mette in porta col sinistro. In questa azione c'è tutta la qualità del centrocampo della Lazio, da molti considerato il migliore del campionato e la vera forza della squadra;

3 - Correa (Milan-Lazio 1-2) - Costruzione dal basso

Per lo staff di Inzaghi, la costruzione dal basso è il motivo principale per cui la squadra sta facendo così bene. È il principio che muove tutto e tra le tante situazioni in cui si vede, questa contro il Milan è la più emblematica. I rossoneri attaccano a sinistra, Bastos chiude sulla linea di fondo e con una finta, molto rischiosa, elude l'avversario e prova a giocare la palla. Fa una sorta di triangolo con Parolo e poi con un lancio verso l'attacco fa partire l'azione che culmina con il gol di Correa. Dopo 30 anni i biancocelesti in Serie A tornano a vincere in casa del Milan;

4 - Caicedo (Cagliari-Lazio 1-2) - I cambi decisivi

Cross di Jony e colpo di testa di Caicedo per una vittoria incredibile al 97': entrambi giocatori subentrati dalla panchina e determinanti per un successo insperato per la Lazio, che al 90' era ancora sotto per 1-0. Non è un caso isolato però, perché 13 volte i cambi del tecnico si sono rivelati decisivi per la realizzazione di una rete (assist o gol);

5 - Lulic (Juventus-Lazio 1-3, Supercoppa italiana) - Importanza dei quinti

Per chi gioca con il 3-5-2 i quinti devono essere un punto di forza, ma negli anni passati a Formello non è sempre stato così. In questa stagione invece, complice l'acquisto di Lazzari, anche la Lazio ha sulle corsie delle armi importanti. Il gol del momentaneo 1-2 con la Juve in Supercoppa nasce da un cross dell'ex Spal da destra e concluso a sinistra dall'altro esterno, Lulic: da laterale a laterale, come Inzaghi chiede in continuazione. Inoltre in questa azione ci sono 7 giocatori biancocelesti negli ultimi 20 metri di campo, altra caratteristica importante.