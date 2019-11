Il mantra del Napoli: far finta che tutto vada bene. Perché tutto vada bene

Fonte: inviato a Liverpool

Il Napoli ad Anfield in una clima di calma apparente. La quiete prima o dopo la tempesta, forse durante. Giocarsi il primo posto nel girone così non è il massimo della vita, ma è il paradosso della stagione degli azzurri di Carlo Ancelotti. Male in campionato, malissimo negli equilibri interni, molto meglio rispetto all’anno scorso nel cammino in Champions League. E la testa non sarà libera, ma andare ad Anfield sapendo che c’è tutto da guadagnare e nulla da perdere può essere l’arma in più di una squadra che vive coi nervi a fior di pelle ma ostenta tranquillità e serenità.

Un mantra a cui credere. Se l’unità d’intenti c’è stata, finora ce ne siamo accorti in pochi. A seconda dei casi, l’undici di partenza di questa sera potrebbe dover pagare al proprio presidente più o meno 1,5 milioni di euro di multe. Una storia senza precedenti, di cui infatti si stupiscono anche a Liverpool, pur senza chiedere per rispetto. Parlare di campo men che meno, perché il campo sembra una questione marginale e lo è. Difficile parlare davvero di moduli, risultati, gol fatti e subiti, pressing transizioni diagonali, se non si può anzitutto affrontare il tema principale. L’elefante nella sala stampa di Anfield, che volenti o nolenti diventa l’unico tema. Anche mascherato e dribblato.

Sarà una strategia vincente? Come detto, la professione di tranquillità ostentata dal Napoli assomiglia molto al tentativo di autoconvincersi che le cose vadano davvero bene, che non ci sia nessuna rottura insanabile, nessun caso irrisolvibile. Un po’ polvere buttata sotto il tappeto e un po’ inevitabile, ma tardivo, tentativo di lavare in casa i panni sporchi. Il problema non è credere o meno alle parole di Ancelotti: è impossibile farlo in fondo, perché il giocattolo si è inceppato (rotto?) sotto gli occhi di tutti. Se far finta di nulla funzionerà, lo dirà soltanto il campo. Dove non escludiamo sorprese: in fin dei conti il Napoli è stata l’unica squadra capace di battere il Liverpool in questa stagione. Ma forse era un altro Napoli.