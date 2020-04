Il maxi ingaggio frena le certezze su Dzeko: il bosniaco piace a Inter e Real Madrid

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla di Edin Dzeko e del futuro della punta bosniaca della Roma. Il calciatore e la società non vorrebbero separarsi ma l'ingaggio rischia di essere troppo oneroso per le casse del club. Per questo, in caso di mancate rinunce di Dzeko a una richiesta da parte del club, non è da escludere l'addio. E sull'ex punta del Wolfsburg ci sarebbero Inter e Real Madrid.