Il mediano, l’esterno e il regista: la colonia danese del Genoa

Tre è il numero perfetto. Nell’ultima giornata di mercato la colonia danese del Genoa è salita ancora di numero con Peter Andersen che ha raggiunto i suoi connazionali Lukas Lerager e Lasse Schone. Nella mattinata di ieri l’esterno in arrivo dal Copenaghen ha sostenuto le visite mediche di rito e nella giornata di oggi si aggregherà alla formazione di Aurelio Andreazzoli per la ripresa degli allenamenti - ieri la squadra ha osservato un turno di riposo -.

Lerager, il primo ad arrivare - Il primo dei tre a vestire la maglia del club più antico d’Italia è stato Lukas Lerager. Arrivato nel gennaio scorso dal Bordeaux, il centrocampista si è subito inserito negli schemi dell’allora tecnico Cesare Prandelli collezionando 14 presenze e gonfiando la rete in quel di Bologna nel pareggio del Grifo per 1-1 contro i rossoblu emiliani. Confermato anche con l’arrivo di Andreazzoli, il centrocampista ha dimostrato duttilità visto che in occasione del match vinto contro la Fiorentina ha ricoperto anche un ruolo più avanzato fra le linee.

Schone, il bagno di folla - Lasse Schone. Si presenta da solo, il suo curriculum parla per lui. E’ il colpo di questo calciomercato. Arrivato dall’Ajax, il regista tanto atteso all’ombra della Lanterna è stato accolto da un autentico bagno di folla all’aeroporto “Cristoforo Colombo”. Uomo d’ordine dai piedi fatati, il danese si è presentato con un gol contro l’Imolese su calcio di punizione, vera specialità della casa. “Si tratta di una nuova avventura - ha detto Schone nel giorno della sua presentazione - anche alla mia età. Le prime due settimane sono state grandiose. Continuiamo a lavorare, possiamo fare una buona stagione”.

All’ultimo giorno c’è Ankersen - Si chiama Peter Ankersen e arriva dal Copenaghen. E’ lui l’ultimo arrivato della colonia danese. Approdato al Genoa insieme a Goldaniga proprio sul gong del 2 settembre, andrà ad affiancare Paolo Ghiglione sulla corsia di destra. Vanta esperienze in squadre prestigiose come il Rosenborg, stagione 2012, o Salisburgo dove ha vinto campionato e coppa nazionale nella stagione 2014-2015. Successivamente il suo approdo nella capitale danese dove è rimasto fino a pochi giorni fa: con la maglia bianca ha vinto tre campionati nelle ultime quattro stagioni. “Mi sento onorato di unirmi a questo fantastico club con la sua incredibile storia” - ha scritto su Instagram il giocatore - .