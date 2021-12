Il medico del Napoli: "Anguissa? Non facciamo tentativi, vediamo se sarà disponibile per l'Empoli"

Raffaele Canonico, medico sociale del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulle condizioni di Anguissa e Manolas: "Anguissa sta facendo personalizzato, vedremo per il fine settimana se sarà a disposizione per l'Empoli. Non facciamo tentativi, valutiamo le risposte fisiche e cliniche e le condizioni degli infortunati per capirne il rientro. Manolas? Ha avuto un problema al gluteo e poi intestinale, speriamo di averlo presto a disposizione".