Il meraviglioso tacco del Flaco: Roma subito in vantaggio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma subito in vantaggio all'Olimpico, in un modo che davvero nessuno avrebbe potuto immaginare: Javier Pastore bagna il debutto stagionale con un tacco meraviglioso su cross di Under che sorprende Gollini e manda la palla in buca d'angolo, baciando il palo. Atalanta subito ad inseguire, la Roma si porta in posizione di comando.