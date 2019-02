Il mercato alle spalle. Il Frosinone si affida a Ciano per tentare l'impresa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Frosinone c'è ancora tanto rammarico dopo la sconfitta casalinga di ieri contro la Lazio. Gli uomini di Baroni per buoni tratti della gara hanno creato apprensione alla difesa biancoceleste soprattutto grazie alle invenzioni di Camillo Ciano, pur non riuscendo a finalizzare. Il cambio di guida tecnica sulla panchina ciociara delle scorse settimane ha giovato soprattutto al trequartista classe '90 che anche contro i biancocelesti, dopo la bella doppietta col Bologna, è risultato essere fra i migliori in campo. Autore di 6 gol e 3 assist in stagione, dopo un periodo di ambientamento Ciano si è caricato sulle spalle la squadra per provare a guidarla alla salvezza nonostante le insistenti voci di mercato piovute a gennaio. Perché su di lui si erano mosse concretamente SPAL, Empoli e Bologna ma la dirigenza ciociara, col presidente Stirpe in testa, ha posto il veto alla partenza del suo giocatore più talentuoso. Che ora è chiamato a dare continuità alle proprie prestazioni per tentare l'impresa.