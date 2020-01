Il mercato che non distrae: Spinazzola si prende la rivincita

"Dire che sono rotto è follia. Ora sono alla Roma e ci resto". Con queste parole , al termine della gara vinta dai giallorossi contro il Genoa, Leonardo Spinazzola si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, dopo una settimana iniziata con il suo arrivo a Milano per le visite mediche con l'Inter e terminata con una super prestazione con la maglia della Roma. Quella di Marassi è stata forse la sua migliore prestazione stagionale, proprio quando in molti potevano pensare che l'esterno potesse essere distratto dalle ultime vicessitudini di mercato. Non è stato così e da oggi per lo stesso Spinazzola inizierà una nuova stagione.

Prima della sfida contro il Genoa l'ex Atalanta e Juventus aveva messo insieme undici presenze in campionato, soltanto sei delle quali da titolare. La concorrenza, su entrambe le corsie, è tanta, Kolarov è inamovibile e Florenzi ha trovato tanto spazio nelle ultime settimane, ma se Spinazzola è quello visto oggi sarà difficile per Fonseca lasciarlo in panchina. Domenica prossima ci sarà il derby contro la Lazio, importantissimo per la lotta Champions, e chissà che l'italiano non possa essere confermato, prendendosi la rivincita definitiva dopo la delusione di questa settimana.