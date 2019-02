Il mercato cinese aspettando Hamsik: pochi ma buoni, come Fellaini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In attesa di Marek Hamsik, al Dalian Yifeng, sono certamente due gli acquisti che per adesso hanno dominato le pagine sportive dei trasferimenti cinesi. Marouane Fellaini, che ha lasciato il Manchester United per andare allo Shangdong Luneng, e Mousa Dembele, che dal Tottenham è andato al Guangzhou R&F. Non è più il mercato dorato che comprava giocatori in qualità ma pure in quantità da Europa e Sudamerica. Da sottolineare anche i riscatti pesanti, su tutti Paulinho che il Guangzhou Evergrande ha preso dal Barcellona e Anderson Talisca, confermato sempre dal club più importante di Cina dal Benfica. Gli altri: Leo Baptistao ha lasciato l'Espanyol per andare al Wuhan Zall, Sandro Wagner il Bayern Monaco per andare al Tianjin Teda. Il caso più particolare? Certamente Nico Yennaris. Che non solo ha lasciato il Brentford per volare al Beijing Gouan per 5,5 milioni di sterline. Ma è stato registrato come homegrown player: madre cinese (Yennaris è conosciuto come Li Ke), potrà essere anche convocato in Nazionale visto che con l'Inghilterra ha giocato solo fino all'Under 19.