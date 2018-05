Il mercato degli azzurri - Balotelli, sogni partenopei cercando un futuro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo un paio di stagioni vissute nel dorato esilio della Costa Azzurra Mario Balotelli è tornato prepotentemente al centro dell'attenzione delle grandi del calcio italiano e non solo. Il gol di ieri a San Gallo, alla prima apparizione con la Nazionale italiana dopo quattro anni ha acceso ulteriormente i riflettori sul giocatore, ad un mese dallo svincolo dal Nizza.

Quale futuro attende, dunque, SuperMario? Al momento è complicato avere certezze. Gli scenari sono molti. Da quello suggestivo che porta al nuovo Napoli di Carlo Ancelotti, passando l'Olympique Marsiglia e per l'idea Borussia Dortmund dov'è appena approdato quel Lucien Favre che proprio a Nizza lo ha preso, cullato e fatto rifiorire, fino a opportunità magari meno suggestive sul piano mediatico ma che darebbero all'ex giocatore di Inter, City e Milan l'opportunità di mettersi nuovamente in gioco in Serie A. Fiorentina, Parma e Torino sono state le società accostate finora a Balotelli, ma senza molto appeal.

Tutto può ancora accadere. Specie se, come ha detto Leonardo Bonucci pochi giorni fa, "Balotelli è davvero cambiato".