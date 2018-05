Il mercato degli azzurri - Baselli, al bivio fra cuore e ambizione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ventisei anni è l'età decisiva per la carriera di un calciatore. Un bivio che naturalmente e obbligatoriamente costretti ad affrontare. Una scelta per il proprio futuro che Daniele Baselli è chiamato a fare. Due le strade che al momento sembrano prospettarsi di fronte al centrocampista scuola Atalanta. Da una parte c'è il proseguimento dell'avventura col Torino, con l'idea, magari, di diventare un simbolo dell'era Cairo in granata, ideale erede dei grandi centrocampisti che la storia del club annovera.

Dall'altra c'è il mercato, con le tentazioni che porta con sé. Tentazioni che possono invogliare Baselli a fare un salto in avanti, uno step ultierore nella sua crescita professionale, provando a misurarsi con palcoscenici e ambizioni superiori a quelli attuali del Torino. A questo proposito ecco spuntare il Milan, società con la quale l'agente del ragazzo, Giuseppe Riso, ha ottimi rapporti.

Il cuore o l'ambizione? Ecco in sintesi il bivio a cui si trova di fronte Baselli. Quale strada prenderà si saprà presto.