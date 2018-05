Il mercato degli azzurri - Belotti: permanenza a Torino per ritrovarsi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo scorso anno i tanti tentativi del Milan, la clausola rescissoria da 100 milioni di euro inserita sul suo contratto e la permanenza a Torino. Quest'anno pochi sondaggi, cartellino svalutato dopo una stagione non troppo esaltate e possibilità di rimanere all'ombra della Mole per almeno un'altra stagione molto alte. Andrea Belotti è pronto a tornare protagonista con la maglia granata e l'estate che sta per cominciare si preannuncia molto più tranquilla rispetto alla scorsa, per un semplice motivo: il Gallo non è riuscito a ripetersi.

Urbano Cairo ha ribadito a più riprese la sua volontà di andare avanti con l'attaccante per un altro anno e a meno di colpi di scena dell'ultimo minuto le cose andranno esattamente così. Possibile comunque che nel corso delle prossime settimane qualcuno possa farsi avanti ma anche Walter Mazzarri vorrebbe ripartire da Belotti per provare a migliorare la classifica rispetto al campionato che si è appena concluso. Il centravanti è felice a Torino e tutto lascia dunque pensare che quella del 2018 non sarà l'estate nella quale lo vedremo cambiare maglia.