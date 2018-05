Il mercato degli azzurri - Bonaventura, il Jack che stuzzica la Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel calcio di oggi l'etichetta di incedibile viene data a molti calciatori, salvo poi rimuoverla di fronte ad "un'offerta che non si può rifuitare".

Ad oggi in casa Milan Giacomo Bonaventura ha proprio lo status d'incedibile, figlio di una stagione iniziata col freno a mano ma continuata in un crescendo continuo dopo l'arrivo in panchina di Gennaro Gattuso.

Bonaventura, in questi anni, con la maglia del Milan ha avuto modo prima di scoprirsi giocatore importante, da grandi palcoscenici, e poi di confermarsi come leader di una delle squadre più importanti d'Italia e del Mondo.

Un rendimento, quello dell'ex Atalanta, che però ha inevitabilmente attirato le attenzioni di altri top club: uno su tutti la Juventus.

Ed è proprio dalla Torino bianconera che arriva l'insidia maggiore per il Diavolo rossonero. Da sempre la Vecchia Signora ha nel suo DNA una preferenza verso i grandi giocatori italiani (Buffon, Del Piero e Pirlo solo per citare i più recenti): un identikit che porta proprio a Bonaventura.

Qualora Massimiliano Allegri decidesse di dare il suo benestare all'offensiva per il Jack rossonero, quale sarà la risposta di un Milan ancora alla ricerca di un futuro? L'etichetta incedibile, come detto, si stacca velocemente. Spesso. Troppo spesso.