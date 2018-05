Il mercato degli azzurri - Bonucci-Romagnoli, occhio alla sentenza UEFA

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Leonardo Bonucci e Alessio Romagnoli è legato al Milan e a meno di cose clamorose entrambi i giocatori saranno a disposizione di Rino Gattuso anche nella prossima stagione. Le decisioni clamorose potrebbero però arrivare entro la metà di giugno e il riferimento è legato alla sentenza della UEFA che potrebbe estromettere i rossoneri dall'Europa League, decisione più pesante, oppure sanzionare economicamente il club, stoppando anche il mercato per una o due sessioni. Questo potrebbe cambiare le cose e anche spostare gli equilibri sulla permanenza dei due centrali difensivi a Milano.

Difficile, lo ripetiamo, immaginare una loro partenza nel corso dei prossimi mesi ma se lo stesso Milan dovesse far per forza quadrare i conti entro la fine dell'estate ecco che per fare cassa la dirigenza della società di via Aldo Rossi potrebbe anche pensare a mettere clamorosamente sul mercato almeno uno dei due. Per quel che riguarda il più giovane la Juventus non ha mai nascosto il suo interesse e i bianconeri restano alla finestra in attesa degli sviluppi che la UEFA potrebbe portare in casa rossonera.