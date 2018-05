Il mercato degli azzurri - Chiesa, la VIola vuole tenerlo: il Napoli spera

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Federico Chiesa è uno dei nomi più appetiti sul mercato delle squadre italiane ma almeno che alla Fiorentina non arrivi un'offerta fuori mercato il giocatore rimarrà sulle rive dell'Arno almeno per un'altra stagione. Pantaleo Corvino è stato chiaro già subito dopo la fine della finestra di trasferimenti di gennaio, affermando come la società gigliata non abbia bisogno di cedere per fare mercato ed ecco perché le strade dei viola e del figlio d'arte non dovrebbero separarsi prima dell'estate 2019. In tutto questo devono però essere registrati gli interessamenti da parte di alcuni club, sia nel nostro paese che all'estero, a cominciare dal Napoli.

Aurelio De Laurentiis è letteralmente innamorato del numero 25 della Fiorentina e anche Carlo Ancelotti, neo tecnico azzurro, ha un debole per lui, visto che già la scorsa estate si era parlato di un possibile sondaggio da parte del Bayern Monaco per l'esterno, proprio quando l'allenatore sedeva sulla panchina dei bavaresi. Per strapparlo alla Fiorentina servono però tantissimi soldi, visto proprio che la famiglia Della Valle ha deciso di blindarlo e per cifra "fuori mercato" si intende almeno 60 milioni di euro. Sullo sfondo ci sono poi anche Inter e Juventus che però preferirebbero che l'asta partisse tra un anno, visto che per il momento sono altre le priorità per entrambi i club.