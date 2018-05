Il mercato degli azzurri - Cristante, Roma in pole: occhio alla concorrenza

© foto di Federico Gaetano

L'estate di Bryan Cristante sarà molto movimentata e ogni giorno che passa il borsino su suo futuro cambia radicalmente. A oggi continua a essere la Roma in vantaggio per il suo acquisto, anche se nelle ultime ore la pista si è un po' complicata, mentre restano alla finestra anche la Juventus e l'Inter, pronte a inserirsi nel caso in cui i giallorossi dovessero avere dei problemi.

La concorrenza è tanta, per uno dei migliori giocatori della passata stagione e in un certo senso anche l'Atalanta ha ancora una, seppur piccola, speranza di poter trattenere il centrocampista. Difficile pensare che altri club italiano possano però inserirsi, con un occhio particolare però sulla Lazio, soprattutto se dovesse partire Milinkovic-Savic, perché a quel punto i biancocelesti avrebbero tanti soldi da spendere. Ecco perché la Roma dovrà cercare di accelerare in fretta, per battere tutti sul tempo e assicurarsi il classe 1995, pronto al definitivo salto di qualità anche dopo le esperienze passate al Milan e al Benfica.