Il mercato degli azzurri - Donnarumma: Raiola lo blinda, il Milan aspetta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Gianluigi Donnarumma potrebbe restare al Milan a vita, è più facile che se ne vadano prima i cinesi". Parole e musica di Mino Raiola, agente del portiere rossonero, che almeno per il momento sembrano spengere le voci sul possibile addio del classe 1999, almeno per questa estate. il mercato però si sa, è imprevedibile, e tutto può ancora succedere, soprattutto se il club di via Aldo Rossi dovesse essere sanzionato fortemente dalla UEFA e se dovesse arrivare un'offerta importante nel corso dei prossimi mesi. Difficile oggi fare delle previsioni, ma l'estremo difensore è pronto a riprendersi il Milan e a riconquistare i suoi tifosi, dopo le tante contestazioni e gli errori che sono costati molto cari a Gattuso nella finale di Coppa Italia contro la Juventus.

La valutazione fatta dal Milan è molto alta: i rossoneri sarebbero anche disposti a cedere il giocatore ma soltanto di fronte a un'offerta da almeno 60 milioni di euro, che al momento sembra essere difficile. In tutto questo lo stesso Donnarumma dovrà comunque fare i conti anche con Pepe Reina, che sarà agli ordini di Gattuso a partire dal prossimo 1 luglio. L'ormai ex Napoli ha carisma ed esperienza da vendere e sarà chiaramente pronto a prendersi il posto da titolare nel caso in cui Gigio dovesse avere qualche incertezza di troppo.