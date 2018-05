Il mercato degli azzurri - Florenzi, tra rinnovo e Spalletti: Inter in pressing

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi, la Roma e l'Inter. Due possibilità per il futuro del jolly giallorosso con una priorità che resta relativa alla permanenza nella Capitale, anche se Luciano Spalletti stravede per lui e proverà in ogni modo a convincere sia il giocatore stesso che la società nerazzurra. In ogni caso non sarà una trattativa semplice, nonostante il contratto del calciatore sia in scadenza nel 2019. Florenzi è infatti molto legato a quella che è la sua squadra del cuore e non farà niente per mettere i bastoni tra le ruote di Monchi, tirandola per le lunghe per il prolungamento.

Nelle prossime settimane le parti si incontreranno e con ogni probabilità un accordo verrà trovato, ma come detto l'Inter resta alla finestra per capire se potrà esserci uno spiraglio nel quale infilarsi a testa bassa. Il giocatore risolverebbe molti problemi all'attuale tecnico del club milanese perché può essere utilizzato in tantissimi ruoli, ma non sarà facile riuscire ad arrivare a lui che ha giurato amore eterno alla Roma e sogna di entrare nella storia del club di James Pallotta vincendo un trofeo. Il ruolo di Capitan futuro è passato nelle sue mani dopo l'addio al calcio giocato di Francesco Totti e, insieme a Daniele De Rossi, Florenzi rappresenta la romanità pura all'interno della rosa di Eusebio Di Francesco.