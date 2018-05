Il mercato degli azzurri - Immobile, blindato da Tare: futuro biancoceleste

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ciro sta bene a Roma e noi vogliamo trattenerlo". Questo il sunto delle parole di ieri del direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, in merito al futuro di Ciro Immobile, capocannoniere dell'ultima Serie A, insieme a Mauro Icardi. L'attaccante di Torre Annunziata ha disputato una delle sue migliori stagioni della sua carriera, ha fallito, soltanto per un soffio e all'ultima giornata, la qualificazione alla prossima Champions League e in vista del prossimo anno è pronto a caricarsi ancora una volta sulle spalle l'attacco biancoceleste per provare a migliorare il risultato ottenuto nel campionato che si è appena concluso.

Difficile immaginare un futuro lontano dalla Capitale per Immobile, anche perché in passato ha fallito in più di un'occasione, a Siviglia e a Dortmund, quando è stato chiamato a fare il salto di qualità in club con obiettivi anche più ambiziosi rispetto a quelli della Lazio. A Roma il giocatore ha trovato la sua dimensione e sarebbe un peccato se le strade si dividessero, anche in ottica Nazionale, visto che Immobile rappresenta il presente e il futuro dell'Italia di Mancini.