Il mercato degli azzurri - Insigne, bandiera del Napoli: oggi e in futuro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Napoli è pronta per Insigne capitano? Bisogna rispettare le persone. Troppo amore fa male. Non si ama troppo un giorno e lo si odia quello dopo. Insigne è pronto per essere capitano del Napoli, non so se il Napoli è pronto per Insigne capitano". Così Mino Raiola, agente di Lorenzo Insigne, nella giornata di ieri, ha parlato del suo assistito, ma non ci sono possibilità che il numero 24 azzurro possa cambiare aria durante la prossima estate. L'esterno è sempre più un simbolo per il Napoli e anche Aurelio De Laurentiis lo ha definito così, una sorta di vera e propria bandiera del club campano.

La prossima sarà la stagione che vedrà lo stesso Insigne andare alla ricerca, insieme ai suoi compagni e al neo tecnico Carlo Ancelotti, dello Scudetto soltanto sfiorato nel campionato che si è appena concluso, e quella dei partenopei non è l'unica maglia azzurra che il giocatore dovrà portare in alto, visto che anche Roberto Mancini punta molto sul suo talento per riportare la nostra Nazionale a lottare con le più grandi al mondo.