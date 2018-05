Il mercato degli azzurri - Jorginho, via dal Napoli per i nuovi colpi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Jorginho potrebbe essere lontano da Napoli. Con l'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra, Aurelio De Laurentiis avrà il difficile compito di migliorare la rosa in vista della stagione che verrà e avendo una disponibilità economica ridotta rispetto alla Juventus e ai top club europei dovrà per forza di cose rinunciare a qualche elemento. Ecco perché il nome dell'italobrasiliano è forse il primo della lista di coloro che potrebbero lasciare il capoluogo campano, anche perché su di lui ci sono vari club che potrebbero offrire tanto al Napoli.

Il primo è il Manchester City, che avrebbe già sondato il terreno arrivando fino a 45 milioni di euro, mentre il secondo è lo United di Jose Mourinho. ADL spera che Citizens e Red Devils possano entrare in competizione diretta, in modo da scatenare una vera e propria asta per il mediano azzurro. Inoltre lo stesso Napoli ha già in casa il sostituto naturale, visto che Amadou Diawara è pronto a ritagliarsi più spazio proprio con Ancelotti in panchina, anche se l'allenatore vorrebbe anche Leandro Paredes, tanto che Giuntoli ha già sondato il terreno con lo Zenit.