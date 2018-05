Il mercato degli azzurri - Mandragora, studi bianconeri e sirene liguri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Per crescere nel mio ruolo studio Pirlo e Marchisio" ha detto qualche giorno fa Rolando Mandragora, centrocampista di proprietà della Juventus ma reduce da una stagione in prestito a Crotone. In Calabria il giocatore ex Genoa si è messo in mostra con un'annata positiva nonostante la retrocessione del club della famiglia Vrenna. Da quanto fatto allo 'Scida' si dipanerà il suo futuro. Il 1° luglio tornerà a tutti gli effetti in bianconero ma con la concreta possibilità di affrontare una nuova avventura altrove. Di lui si è parlato sia come contropartita nell'affare Perin, ventilando dunque un ritorno al Grifo, sia in quota Sampdoria all'interno dei rumors che volevano la Vecchia Signora interessata a Dennis Praet. Defilata, ma non del tutto da escludere, l'ipotesi di una permanenza a Vinovo, magari proprio sulla scia di quei due maestri dai quali Mandragora sta cercando di imparare il mestiere.