Il mercato degli azzurri - Marchisio, il Principino al passo d'addio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sei anni fa la Juventus dette l'addio ad Alessandro Del Piero, leader bianconero per quasi vent'anni. Per molti fu un cambio epocale non vedere più la maglia numero 10 sulle spalle di quello che l'Avvocato, Gianni Agnelli, ribattezzò Pinturicchio per le sue giocate.

L'estate 2018, però, potrebbe portare con se una rivoluzione ancor più grande. Salutato Gianluigi Buffon, capitano degli ultimi sette epici scudetti, la Torino bianconera potrebbe essere costretta a fare lo stesso con Claudio Marchisio. Il Principino, nato e cresciuto a Vinovo salvo la parentesi ad Empoli nel 2007/2008, ha rappresentato la continuità della tradizione bianconera sulla crescita dei giovani talenti. Con lui la Juve è ripartita dalla B ed è tornata a vincere tutto il possibile all'interno dei confini nazionali.

Nelle ultime due stagioni, però, qualcosa sembra essersi incrinato. Complice qualche infortunio di troppo per il numero 8 bianconero lo spazio si è ridotto, con Massimiliano Allegri sempre più sedotto dal rendimento del giovane Bentancur.

Adesso dunque toccherà al giocatore e alla stessa Juventus decidere cosa fare. Trovare una linea comune o dirsi addio? Per Marchisio le richieste, comprensibilmente, non mancano, ma la sensazione è che il suo futuro possa essere lontano sia dall'Italia che dall'Europa. La Chinese SuperLeague e la MLS lo accoglierebbero a braccia aperte.

Sarebbe un cambio epocale, una rivoluzione vera, per Marchisio e per il club. Con l'idea principale di non incontrarsi mai da avversari.